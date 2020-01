Colisão entre caminhões bloqueia trânsito na BR-386 em Sarandi – Com vídeo

A colisão entre três caminhões na BR-386 em Sarandi é atendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da tarde desta quarta-feira, 29 de janeiro. O acidente ocorreu no km 137 da rodovia por volta das 12h.

O que se sabe até o momento?

Envolvidos um Caminhão baú de Frederico Westphalen, um caminhão tanque transportando leite e uma carreta Scania.

Pelo menos três pessoas feridas no acidente, duas delas resgatada presas nas ferragens dos veículos. Uma está em estado mais grave.

Local do acidente distante cerca de 1 quilômetro do posto da PRF.

Suspeita inicial que o caminhão tanque tenha invadido a pista contrária e colido frontalmente com a Scania. Um terceiro veículo não conseguiu parar a tempo e se envolvido no acidente.

Noticia recebendo atualizações.

