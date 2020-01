Carro com 4 pessoas capota na ERS-330 em Tenente Portela

Um carro capotou na rodovia Miraguaí – Tenente Portela (ERS-330) em Tenente Portela no início da manhã desta quarta-feira, 29 de janeiro. O acidente ocorreu no setor de ABC, bem em frente ao Motel Acallantus, o veículo ficou com as quatro rodas viradas para cima.

Haviam quatro pessoas no interior do Onix placas de Matinhos/PR. Uma delas, uma idosa de 90 anos, ficou levemente ferida e foi levada pelo SAMU ao Hospital Santo Antônio. A família que visitava parentes em Coronel Bicaco retornava para o Paraná onde residem.

O condutor conta que outro carro invadiu sua pista e para não colidir frontalmente tirou o Onix mais para direita vindo a perder o controle e capotar.

A Brigada Militar orientou o trânsito até a retirada do veículo pelo Guincho.

