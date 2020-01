Alerta aos eleitores – Duas seções eleitorais de Tenente Portela e duas de Derrubadas são extintas

Quatro seções eleitorais pertencentes a 101ª Zona Eleitoral foram extintas devido ao baixo número de eleitores inscritos nestes locais inviabilizando os seus funcionamentos. Os eleitores das seções extintas devem comparecer ao Cartório até o dia 6 de maio para escolher um novo local de votação.

As Seções extintas foram:

– Tenente Portela:

– Seção 29 – localizada na Linha Nossa Senhora de Lourdes;

– Seção 40 – localizada na Comunidade de São Sebastião;

– Derrubadas:

– Seção 42 – localizada na Linha Lebre;

– Seção 38 – localizada na Comunidade de Centro Novo.

