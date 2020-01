Acidente deixa uma vítima fatal na ERS-330 no setor de Estiva em Redentora

Um acidente entre uma motocicleta e um carro deixou uma vítima fatal na noite desta quarta-feira, 29 de janeiro, na ERS-330, no setor de Estiva localizado na Reserva Indígena do Guarita, município de Redentora.

Informações iniciais dão conta de que uma mulher tripulante de uma moto morreu no local. Outro tripulante da mesma moto teria sido socorrido por populares.

Brigada Militar atende a ocorrência e o SAMU também foi acionado, mas o ferido já havia sido levado para o hospital.

Noticia recebendo informações. Atualize a página.

