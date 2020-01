Segunda vítima – Aluno que sofreu acidente de paraquedas morre em Santa Rosa

O aluno que sofreu um acidente em um salto de paraquedas durante um evento em Santa Rosa, na Região Noroeste do estado, morreu no fim da tarde desta segunda-feira, 27 de janeiro, conforme o Hospital Vida e Saúde.

Marcos Vinicius Motta Severo, de 30 anos, estava internado desde o acidente, no último sábado (25). A causa da morte não foi divulgada.

O instrutor do voo, Agnaldo Lourenço, de 53 anos, faleceu ainda no sábado. Ele realizava uma aterrissagem de um voo duplo junto com Marcos quando sofreu a queda.

Imagens mostram que o paraquedista fez uma manobra chamada curva baixa, realizada quando o paraquedas muda de direção muito próximo ao chão. Porém, acabou ganhando muita velocidade e batendo com força no solo.

O equipamento foi encaminhado para perícia, e a Polícia Civil investiga o caso. De acordo com a organizadora do evento, Vertical Speed, o instrutor era experiente e tinha mais de 15 mil saltos.

