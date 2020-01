Motociclista morre em acidente com carro na BR-386, em Soledade

Conforme a PRF, o carro, um Peugeot 206, seguia na rodovia no sentido Capital-interior quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com a moto, que vinha no sentido inverso. O piloto da CG 150 Titan, com placas de Sinimbu, não possuía carteira de habilitação e morreu no local. Ele era de Barros Cassal.