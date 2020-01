Caixa de Tenente Portela injetou R$ 4,6 milhões em financiamentos imobiliários – Entrevista

Em entrevista com o Gerente da Caixa Econômica Federal de Tenente Portela, Leopoldo Backes, no dia 28 de Janeiro de 2020, conhecemos um pouco da atuação do banco na região de Tenente Portela. O assunto abordado foi o impacto do crédito imobiliário tanto para os beneficiados com a casa própria assim como para a comunidade e economia local. No ano de 2019, foram injetados cerca de 4,6 milhões de reais via financiamento da Caixa. Esses valores além de viabilizar o imóvel ao cliente, geraram empregos e renda, movimentando toda a área da construção civil, incluindo imobiliárias, corretores, construtoras, lojas de materiais, tributos públicos, entre outros.

Para 2020, a Caixa segue oferecendo as mais diversas soluções para financiamentos imobiliários, que vão desde o programas populares como o Minha Casa Minha Vida até financiamentos de imóveis de maior valor. No Minha Casa Minha Vida, as taxas de juros iniciam em 4,5% a.a + TR, sendo escalonadas de acordo com a renda familiar e na linha SBPE a partir de 2,91% a.a + IPCA ou 7,48% a.a + TR.

A Caixa de Tenente Portela tem diversas opções de financiamento imobiliário e convida os interessados para que venham até a agência ou um de seus correspondentes para obter maiores informações.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...