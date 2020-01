PRF autua mais de 100 motoristas em combate a embriaguez ao volante no Rio Grande do Sul

Entre a noite de sábado (25) e a madrugada de domingo (26), nas rodovias federais gaúchas, a Polícia Rodoviária Federal prendeu cinco condutores pelo crime de embriaguez ao volante e flagrou 106 motoristas que estavam dirigindo sob a influência de álcool e/ou que se recusaram a realizar o teste com o bafômetro.

Durante a operação foram abordados 961 veículos, sendo 45 deles recolhidos por irregularidades que colocavam em risco a segurança viária e não puderam ser sanadas no local.

A fiscalização de alcoolemia ocorreu de forma coordenada e integrada com outros órgãos nas principais rodovias federais do estado do Rio Grande do Sul, fazendo parte da Rodovida, operação do Governo Federal, integrada com estados e municípios, que tem por objetivo somar esforços para diminuir a violência no trânsito.

Fiscalização Nacional

No país, no mesmo período, foram abordados 11.060 veículos, sendo flagradas 840 infrações por embriaguez e presos 76 condutores pelo crime de embriaguez ao volante. Houve ainda o recolhimento de 957 veículos em virtude de irregularidades que colocavam em risco o trânsito.

Multa e suspensão

O valor da multa por embriaguez ao volante é de R$ 2.934,70, além da penalidade de um ano de suspensão da carteira de habilitação. Conforme o nível de álcool constatado pelo bafômetro, o motorista ainda pode ser preso em flagrante por crime de trânsito.

Quem se recusa a fazer o teste do bafômetro também é autuado e está sujeito à suspensão da carteira. Além disso, caso o policial verifique sinais de embriaguez, lavra um termo de constatação e prende o condutor.

Fonte: PRF

