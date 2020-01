Literature-se – Aventura Infantil

Novamente trazendo a literatura juvenil, desta vez a coluna Literature-se tem como indicação um dos livros da prestigiada coleção vaga-lume, Os Barcos de Papel. Antes de falar a respeito do livro, vamos falar um pouco sobre a coleção, que foi lançada em 1973, quando a Editora Ática decidiu lançar uma série voltada aos jovens, com histórias de aventuras que atualmente conta com quase 100 títulos diferentes. A coleção foi (e ainda é) usada por um grande número de escolas que buscam, através dessa série, envolver os jovens em aventuras instigantes, com linguagem acessível e que prendam a atenção.

Os Barcos de Papel é um dos títulos da série e conta a aventura de quatro meninos que, ao brincarem num lago no meio da floresta, acabam se perdendo em uma caverna. Como não conseguem sair de lá, precisam encontrar alternativas para que alguém os encontre. Acontece que a caverna guarda mais surpresas do que eles supunham, e serve de esconderijo para bandidos. O desfecho da narrativa é criativo e mostra a engenhosidade de meninos que souberam encontrar soluções simples para problemas complexos.

Escrita por José Maviael Monteiro, foi publicada em 1984 e em 22 capítulos aborda ainda questões sociais, já que pobreza e riqueza não impediram a amizade entre os garotos e a aventura da qual participaram. Os Barcos de Papel é uma viagem no tempo que reserva perigos e surpresas.

Por Viviane Debortolli

