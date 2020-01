Autoridades confirmam nove mortos em acidente que vitimou astro americano

As autoridades de Los Angeles confirmaram que nove pessoas morreram no acidente com o helicóptero que vitimou o ex-jogador de basquete Kobe Bryant e sua filha, Gianna. A informação foi divulgada em entrevista coletiva à tarde deste domingo, 26 de janeiro, horas após o incidente. Inicialmente, havia sido comunicado a morte de cinco pessoas.

O xerife do Condado de Los Angeles, Alex Villanueva, se negou a confirmar a identidade das outras oito vítimas, para informar, primeiro às famílias. Sabe-se, porém, que não houve sobreviventes. De acordo com o jornal The New York Times não foi esclarecido se o helicóptero estava superlotado.

O acidente ocorreu em Calabasas, próximo a Los Angeles, no Sul da Califórnia. O helicóptero teria pegado fogo antes de cair na manhã deste domingo, quando havia bastante neblina na região. As causas do acidente ainda não são conhecidas e uma equipe especializada investigará os possíveis motivos a partir da noite deste domingo.

Bryant tinha 41 anos. Ele havia se aposentado da NBA em 2016, após 20 anos defendendo o Los Angeles Lakers. Campeão da NBA em cinco oportunidades, ele também conquistou duas vezes a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos, com a seleção dos Estados Unidos.

Fonte: Correio do Povo

