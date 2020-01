Ana Maria Braga revela estar novamente com câncer – “Mais agressivo”

No Mais Você, Ana Maria Braga dividiu com os telespectadores que está em tratamento contra câncer de pulmão. Ao lado de Louro José, a apresentadora contou que foi diagnosticada com a doença e pediu orações para superar o momento difícil.

“Eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no passado. Um foi operado e outro foi tratado com radiocirurgia. Infelizmente fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma. É mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia.”

A âncora iniciou as sessões contra o câncer no começo do ano. “No dia 24 de janeiro, recebi o primeiro ciclo de um tratamento que consistiu de uma combinação de quimioterapia com imunoterapia.”

Com tratamento a cada 21 dias, Ana Maria pediu apoio dos telespectadores para superar os efeitos colaterais e contou que espera comandar o programa até o começo das suas férias, no dia 7 de fevereiro.

“Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou ganhar mais essa briga, mas queria muito contar com vocês aí do outro lado.”

“Quero contar com a sua força, o seu carinho, as suas orações, principalmente, que sempre me ajudaram muito.”

Ao final do programa, a apresentadora se manifestou pelas redes sociais e agradeceu todo o carinho que está recebendo:

“Um beijo meu, Ana, e de toda a nossa equipe. Você, como sempre, nos surpreende. A sua verdade, a força com que você faz o seu trabalho. Nós também temos certeza de que você vai vencer mais essa etapa. Não é a primeira vez , nem a segunda, mas tenho muita convicção e fé de que, realmente, toda energia e todas as orações, todo o tratamento que você vai fazer, vai resultar em algo positivo.”

“Logo, logo, estaremos comemorando mais uma vitória. Muito obrigada por dividir com a gente. Você é uma inspiração pela verdade, pela coragem e pela franqueza que você trata o seu público.”

