Abertas as inscrições para trabalho temporário na Prefeitura Municipal de Tenente Portela

Abertas as inscrições destinadas à contratação temporária por excepcional interesse público de Agente Comunitário de Saúde e também Técnico de Referência e Orientador Social para o Prefeitura Municipal de Tenente Portela.

As inscrições vão até o dia 04 de fevereiro e deverão ser feitas junto à sede da Prefeitura Municipal localizada na Praça do Índio, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min as 17h00min, e deverão ser realizadas pessoalmente pelo candidato ou por procurador, mediante a apresentação de procuração particular com poderes específicos.

Clique aqui para ver os editais.

