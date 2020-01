7º BPM registra 100% das ocorrências de forma digital

No ano de 2019 a Brigada Militar, acompanhando as inovações tecnológicas, passou a registrar as ocorrências (Termos Circunstanciados, Comunicações de Ocorrências Policiais e Boletins de Atendimentos) através do aplicativo BMMobile.

A ferramenta torna mais rápido o atendimento das ocorrências, bem como contribui para a preservação do meio ambiente, pois reduz o consumo de papel. Nesse sentido, nos meses de outubro e dezembro de 2019, o 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), com sede em Três Passos e responsabilidade territorial nos 21 municípios da região Celeiro, registrou 100% das ocorrências atendidas em meio digital, através do aplicativo.

Ainda, no mês de novembro, o BMMobile foi utilizado em 99% dos registros. Em adição, o 7º BPM foi um dos pioneiros na implementação e utilização do Talonário Eletrônico de Multas (TEM) para a confecção dos autos de infração de trânsito. O TEM é operado com tablets ou smatphones e usa impressoras térmicas portáteis para a impressão do auto de infração.

O aplicativo, disponibilizado pelo DETRAN/RS, diminui o uso de papel e, segundo a autarquia estadual, elimina cerca de 90% dos erros de digitação que levam a inconsistências. No mês de dezembro de 2019, 62% dos AITs lavrados pelos policiais do 7º BPM foram realizados através do Talonário Eletrônico. O Comando do 7º BPM tem como meta confeccionar, ainda no ano de 2020, 100% dos autos de infração de trânsito através do aplicativo disponibilizado pelo DETRAN/RS.

