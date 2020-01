Placa de sinalização amanhece caída na Praça do Imigrante em Tenente Portela

Uma placa de sinalização localizada na Praça do Imigrante no centro de Tenente Portela foi encontrada caída, com a haste de sustentação quebrada, na manhã deste domingo, 26 de janeiro.

Na Brigada Militar não há registro de acidentes ocorridos nesta madrugada e os sinais aparentes sugerem que o patrimônio público pode ter sido depredado.

Entre no grupo de notícias do Whatsapp do site Portela Online e fique por dentro – clique aqui. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...