Vítima detém homem suspeito de arrombar e furtar em sua casa em Miraguaí

Ao site Portela Online o agricultor Sandro Josias Sales informou que ao chegar por volta das 10h desta sexta-feira, 24 de janeiro, em sua residência localizada as margens da ERS-330 em Miraguaí, em frente a SOCAMI, percebeu que a porta tinha sido arrombada e a televisão sido levada. Imediatamente iniciou as buscas na companhia de amigos e localizou um homem caminhando pela ERS-330, próximo a Tronqueiras carregando o eletrodoméstico.

Eles recuperaram o aparelho, detiveram o homem e o apresentaram na Delegacia de Polícia de Miraguaí onde um registro de ocorrência foi realizado.

Em contato com a Polícia Civil de Miraguaí, fomos informados que o homem foi liberado após o registro de ocorrência por não haver flagrante delito.

