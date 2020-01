Três pessoas morrem em acidente na volta de formatura na região Metropolitana

Três pessoas morreram em um acidente na ERS-020 em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no início da madrugada desta sexta-feira, 24 de janeiro. A família voltava de uma confraternização de uma festa de formatura.

A ocorrência aconteceu no km 12, parada 83. A motorista perdeu o controle e capotou. Duas pessoas morreram no local, e uma terceira, a caminho do hospital.

Morreram Helena dos Santos Costa, de 76 anos, a nora dela, Ana Claudia Bueno Quoos, de 50, e Pedro Vargas Alves, de 54, que era pai de uma das outras duas passageiras do carro. Dos cinco ocupantes que estavam no veículo, duas jovens primas sobreviveram e foram hospitalizadas. Uma delas estava dirigindo.

A perícia foi ao local para tentar descobrir a causa do acidente.

Fonte: G1 – RS

