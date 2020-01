Três indivíduos são presos por tráfico de drogas em Porto Xavier

Na tarde desta quinta-feira, 23 de janeiro, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Porto Xavier, prenderam três indivíduos por tráfico de drogas no município. Foram apreendidas diversas porções de drogas.

A ação policial foi realizada em um endereço apontado como ponto de venda de drogas utilizados por comparsas de uma dupla de traficantes que veio a Porto Xavier para executar traficantes rivais na noite da última terça-feira (21). Naquela ocasião, dois homens foram presos, com um veículo clonado, arma de fogo, camisetas falsas da Polícia Civil e toucas ninja.

De acordo com o Delegado Heleno dos Santos, a Polícia Civil tem intensificado as ações na área de fronteira com a Argentina, pois referidas áreas sabidamente estão sendo disputadas por traficantes em razão das facilidades que representam para o tráfico.

