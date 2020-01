Justiça afasta duas conselheiras tutelares de Redentora

Duas conselheiras tutelares do município de Redentora foram afastadas de suas funções, com suspensão imediata da remuneração, nesta quinta-feira, 23 de janeiro. A decisão liminar da Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público no âmbito de ações civis públicas ajuizadas pela Promotoria de Justiça de Coronel Bicaco.

Em uma das ações, ficou comprovado que a então candidata contratou um ônibus para transporte de eleitores no dia da eleição, 6 de outubro

Em outra ação, uma candidata eleita é servidora pública em outro município. A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, e é vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada.

Entre no grupo de notícias do Whatsapp do site Portela Online e fique por dentro – clique aqui. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...