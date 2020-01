Tenente Portela – Nota de falecimento

NOME: CLEONIR SALLES DOS SANTOS

IDADE: 33 ANOS

LOCAL: 1 HORA DA MANHÃ DESTA QUINTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

SEPULTAMENTO: 16 HORAS DESTA QUINTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO, NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA.

