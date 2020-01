Sicredi financiou 34% das instalações para geração de energia solar em SC e no RS em 2019 Das 18,8 mil novas unidades geradoras de energia fotovoltaica nos dois Estados, mais de 6 mil contaram com liberação de crédito da instituição financeira cooperativa

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foram instaladas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul 18,8 mil novas unidades de geração fotovoltaica em 2019, um aumento de 136% em relação ao ano anterior. Desse total, 6.410 mil contaram com as linhas de crédito oferecidas pelo Sicredi, o que representa 34% das instalações para geração desse tipo de energia. “O Sicredi está atento às necessidades dos associados e à atual demanda por soluções mais sustentáveis, como a produção de energia limpa e renovável, o que resultou, no ano passado, em um crescimento de 231% no número de operações dessa linha de crédito, nos dois Estados, em comparação com 2018”, destaca o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. Em valores financiados pelo Sicredi em SC e no RS, 2019 registrou volume de R$ 461 milhões, um aumento de 158% em relação a 2018, quando os financiamentos para aquisição de equipamentos para geração de energia solar atingiram R$ 178 milhões.

Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) indicam que a energia solar produzida no País representa 1,4% do total da matriz elétrica nacional. Além do financiamento de energia fotovoltaica, o Sicredi oferece outras linhas de crédito que também contribuem com o desenvolvimento e a sustentabilidade como, por exemplo, o Pronaf ECO e a linha ABC (Agricultura de Baixo Carbono).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...