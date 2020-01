Mulher é presa em Campo Novo condenada pela justiça por tráfico de drogas

No final da tarde desta quarta-feira, 22 de janeiro, a Polícia Civil e Brigada Militar prenderam em Campo Novo, uma mulher de iniciais de nome A.P.B. de 35 anos, condenada definitivamente pela justiça, ou seja, não tem mais recursos, o processo transitou em julgado. O crime foi tráfico de drogas.

Além de tráfico de drogas a condenada respondia pelo crime de associação ao tráfico de drogas. A pena foi fixada em 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado.

A condenada foi encaminhada para o presídio de Três Passos onde irá cumprir a pena.

Entre no grupo de notícias do Whatsapp do site Portela Online e fique por dentro – clique aqui. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...