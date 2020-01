Estado divulga rodovias gaúchas com radares móveis entre os dias 23 e 26 de janeiro

Aproximadamente 80 radares móveis reforçam a fiscalização dos veículos que circulam nas rodovias do Rio Grande do Sul. Esta semana, os equipamentos operam nas seguintes estradas conforme divulgação, entre outras:

– ERS-389, de Osório a Torres;

– Rota do Sol (RSC-453/ERS-486), entre Caxias do Sul e Terra de Areia;

– ERS-734, de Rio Grande à praia do Cassino;

– ERS-509, em Santa Maria;

– ERS-324, entre Passo Fundo e Pontão;

– ERS-342, entre Cruz Alta e Ijuí.

A divulgação das rodovias estaduais com fiscalização reforçada por radares móveis é informada semanalmente aos veículos de imprensa por parte do Governo do Estado. A ação – coordenada pela Secretaria de Logística e Transportes, em conjunto com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) – visa aumentar a segurança dos motoristas na temporada de verão.

A iniciativa integra a operação RS Verão Total, promovida pelo Governo do Estado até o dia 2 de março de 2020.

