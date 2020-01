Derrubadas – Cedro Marcado – Nota de falecimento

Nome: Simonica Bidin

Idade: 34 anos

Obs: Professora da rede pública de educação em Sidrolândia/MS, Simonica tratava de câncer no Hospital do Coração de Campo Grande/MS. Ela deixa marido e dois filhos.

Horário do óbito: 06h30 desta quinta-feira, 23 de janeiro

Local do óbito: Hospital do Coração de Campo Grande Mato Grosso do Sul

Velório: A partir das 4h desta sexta-feira, 24 de janeiro, no Salão comunitário de Cedro Marcado, interior de Derrubadas

Sepultamento: Nesta sexta-feira, 24 de janeiro

Cemitério: Cedro Marcado, em Derrubadas

