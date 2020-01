As Misturas que fazem bem – Rabiscos do Silêncio

Às vezes, no reboliço do mundo, é preciso parar um pouco, tomar tempo e ficarmos diante de nós mesmos para buscarmos equilíbrio em nossa vida. Desligarmos do exterior e ligar-nos à imensidão da consciência e ao interior do coração. Descobriremos assim como Deus ainda crê em nós.

Mas não basta fazer esse exercício só para ausentar-se das pessoas, do trabalho ou da contemplação da natureza, pois isso torna a nossa vida desequilibrada, sem metas e o que é pior, nos faz cair na rotina da superficialidade. é importante viver com harmonia tendo o tempo como fonte da integralidade entre o coração e a consciência.

É preciso sentir a nossa presença neste mundo como alguém que sabe amar, perdoar e se integrar. Esses são três ingredientes que tornam a vida mais suave com a convivência em sociedade bem mais ativa. A exemplo das substâncias café e água que quando estão separados são simples componentes,um sólido e outro líquido, mas quando se juntam produzem um agradável aroma e para quem gosta de adicionar açúcar fica ainda mais gostoso.

Assim é o conteúdo da nossa vida, quando ficamos retendo sentimentos sem valorizar o que ela na sua essência nos oferece, não misturando o conteúdo do amor, perdão e integração, não sentimos o verdadeiro gosto pelas coisas de Deus e ficamos presos a individualidade sem retribuir com a experiência da condição humana.

A natureza na sua totalidade também necessita de misturas que tragam vida, com respeito, harmonia e equilíbrio pelo favorecimento de uma cultura que faça bem a saúde do planeta, através da liberdade que precisa acontecer no solo, ar e água. Não com misturas que trazem sinais de morte como: queimadas, agrotóxicos (venenos), desmatamentos, além da produção e destino inadequado do lixo. Tudo isso fere a biodiversidade aumentado o aquecimento global.

O ar necessita de misturas que tornem a vida do planeta mais leve e não pesada com a emissão de gases poluentes, com tudo o que jogamos na atmosfera. A atmosfera precisa estar em harmonia com a biosfera, afim de que a vida ganhe forma em seu respeito condicional, pois as altas temperaturas com estiagens (secas) e enchentes que sufocam os seres vivos vem da desarmonia que a terra está sofrendo em sua totalidade, provocadas pela ação humana.

Nossos sentimentos também necessitam de harmonia com tudo o que traz equilíbrio. E não podem ser misturados com a divisão da mentira, exploração ou falsidade, pois isso são misturas produzidas por consciências doentias que precisam ser curadas com amor, verdade e inclusão. Essas misturas destroem a capacidade de ver, interpretar e aceitar, elevando o número de pessoas que sofrem em desarmonia com o sentimento, não se importando com a exploração dos pobres, dos humildes e do meio ambiente.

Precisamos valorizar as misturas que produzem vida e não provoquem sinais de morte, sabendo olhar o terreno da nossa consciência com a luz da verdade acesa, depositando confiança em Deus, produzindo licores do amor, motivação e inclusão,,tudo que faz bem ao coração.

E esses licores não podemos guardar nos frascos da individualidade, pois perdem o sabor e com o tempo estragam e sem o aproveitamento jogamos fora. É preciso saber dividi-los com as pessoas, renovando os licores com esperança, fé e gratidão que sempre teremos novos frascos a serem preenchidos com os sabores da nossa existência. Esses licores não acabam, não estragam e nem se esgotam, mas aumentam em proporção que sempre teremos a disposição o suficiente, para doar e dividir, sem medo de ficarmos com a vida vazia ou azeda pelo tempo e sim teremos a suavidade da alma jorrando paz com alegria na motivação que vem do nosso interior.

