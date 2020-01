Argentina é deixada em posto de combustível de Entre Ijuís e é resgatada uma hora depois; veja vídeo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Ijuí passou por uma situação inusitada na madrugada desta quinta-feira, 23 de janeiro. Os policiais precisaram ajudar uma argentina que foi deixada em um posto de combustíveis de Entre Ijuís, no Noroeste do estado, e só foi resgatada pelos familiares uma hora depois.

Por volta das 4h30, um automóvel com placas argentinas parou no Posto Pizzolotto, às margens da BR-285. Uma das ocupantes desceu e foi ao banheiro, segundo o frentista Luiz Elton da Rosa, que percebeu no momento em que o carro arrancou com os outros quatro ocupantes — menos a outra mulher.

“Eu estava aqui, olhando o movimento, e vi que ela saiu do banheiro. Procurava em roda, e perguntou para mim se não tinha um carro. Acionei a PRF de Ijuí e disse o número da placa, só não sabia as letras”, relata Luiz Elton, descrevendo o automóvel vermelho.

Cerca de 30 minutos depois, os agentes da PRF abordaram o veículo com as características descritas, mas a motorista teria negado estar faltando um ocupante, e seguiram viagem em direção ao litoral.

Ao repassar a informação novamente para o funcionário do posto, Luiz Elton retrucou que aquele era, sim, o carro. A situação exacerbou os ânimos da argentina, que estava incomunicável com os familiares.

“Ela disse que, quando entraram no Brasil, trocaram o chip para um chip brasileiro, porque é mais cara a ligação. Entrou em desespero. Dali uns 30 minutos, [o carro] retornou na PRF e [a motorista disse que] tinha esquecido de um”, afirma Luiz Elton.

Os agentes, então, conduziram o automóvel até o posto de combustível e eles puderam resgatar a mulher.

Casos recorrentes



O caso é inusitado — mas nem tanto. Em fevereiro de 2016, um argentino “deixou” a mulher em posto de combustíveis de Passo Fundo após abastecer carro. Ele só percebeu que estava sem ela quando chegava em Ijuí.

No mesmo mês, um casal de argentinos esqueceu a filha de 19 anos em um posto de combustíveis na BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

No verão seguinte, em dezembro de 2016, uma família de argentinos esqueceu a filha de 17 anos em um posto de combustível em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai.

Em 2018, mais dois casos: em fevereiro, um turista argentino foi esquecido por amigos na BR-290, em Alegrete; e em março, duas adolescentes argentinas foram esquecidas pelos pais na BR-386, em Canoas.

Fonte: G1 – RS

