Após intenso tiroteio Polícia prende jovem e apreende drogas em Campo Novo

Na noite desta quarta-feira, 22 de janeiro, a Polícia Civil prendeu em flagrante um indivíduo de 22 anos, em Campo Novo, na posse de 1 kg de maconha, 579 gramas de cocaína, e 50 gramas de crack.

O suspeito foi flagrado tripulando um veículo que foi apreendido. Ele estava acompanhado de dois adolescentes e outro maior de idade que conseguiu fugir após intenso tiroteio com os policiais envolvidos na ocorrência.

O suspeito foi recolhido ao sistema carcerário e os adolescentes entregues ao Conselho Tutelar.

Ninguém ficou ferido.

Participaram da ação policial a Polícia Civil de Três Passos, Sipac da 22° DPRI e de DP de Campo Novo, com apoio da Brigada Militar.

