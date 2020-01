Sistema de avaliação com notas de zero a 10 serão adotadas nas Escolas Estaduais do RS

Uma reportagem de Rosane de Oliveira do site GaúchaZH lançada nesta terça-feira, 21 de janeiro, trata sobre a educação no Rio Grande do Sul. Informação que sem sombra de dúvidas é de interesse dos visitantes do site Portela Online e por este motivo reproduzimos aqui o conteúdo com a devida citação de fonte.

MUDANÇA ESTRUTURAL

“A constatação de que a rede estadual de ensino perdeu a identidade ao longo dos anos, a ponto de uma escola ter dificuldade para entender o histórico de um aluno transferido de outra, levou a Secretaria da Educação a adotar uma série de mudanças que começam pela apresentação do boletim dos estudantes.

A partir deste ano, a avaliação em todas as escolas públicas estaduais será apresentada no formato de notas de zero a 10. A mudança é resultado do trabalho do diretor do Departamento de Educação, Roberval Furtado, um técnico nascido em Mato Grosso do Sul, que a secretária-adjunta Ivana Flores conheceu no Ministério da Educação.

Roberval se surpreendeu ao constatar que no Rio Grande do Sul não só a avaliação varia de escola para escola, como não existe padrão para a hora-aula.

— Temos hora-aula de 45, 48, 52, 58 e 60 minutos – confirma o secretário Faisal Karam.

A revolução silenciosa que está em curso na Seduc para garantir o essencial – que os alunos aprendam – é bem mais ampla. Passa pelo Diário Eletrônico, que permite o acompanhamento da frequência de alunos e professores e dos resultados em tempo real. Até julho, o sistema deverá estar implantado em 100% das escolas.

Pelo aplicativo Escola Gaúcha, os pais poderão saber se seu filho foi à escola e como está o desempenho nas provas. ”

Fonte: GauchaZh – Rosane de Oliveira

