Dupla que foi a Porto Xavier executar rivais é presa pela Polícia Civil

Dois homens que teriam ido a Porto Xavier executar rivais do tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil, na madrugada desta quarta-feira, 22 de janeiro. A ação foi executada por agentes da Operação Fronteira e policiais militares. A suspeita é de que os criminosos, que são da região de Santo Ângelo, agiam a mando de um apenado da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc).

A dupla foi localizada em um carro roubado e com placas clonadas, no bairro São Francisco, por uma patrulha da Brigada Militar. Percebendo a presença dos policiais, os suspeitos se evadiram do local, mas foram seguidos pela viatura da BM.

De acordo com a polícia, durante a fuga, os traficantes dispensaram uma arma de fogo (apreendida momentos depois) e abandonaram o veículo, entrando em um matagal. Um cerco policial forçou os traficantes a saírem da mata. Um deles, no entanto, acabou furtando um veículo de um comerciante local e fugiu em alta velocidade em direção a Santo Ângelo. O criminoso, que foi interceptado na BR392, jogou o veículo contra policiais, caindo em uma sarjeta. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi imobilizado e preso em seguida. O outro suspeito, que ao sair da mata tentou fugir a pé pela rodovia, também foi preso em flagrante.

No interior do veículo abandonado no início da fuga, foram localizadas camisetas da Polícia Civil e toucas ninja. A Polícia Civil ainda trabalha na tentativa de identificar e prender outros envolvidos no crime.

