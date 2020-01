Caminhão tomba no interior de Miraguaí e interrompe trânsito de veículos

Uma estrada de terra do interior do município de Miraguaí está com o trânsito de veículos totalmente interrompido na tarde desta quarta-feira, 22 de janeiro.

Um caminhão de ração tombou na localidade de Colônia Nova, via que da acesso ao Distrito de Irapuá.

Informações iniciais dão conta de que o motorista do caminhão escapou ileso e é aguardo um guincho para remover o veículo.

