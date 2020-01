Ambulância do Samu sofre acidente e tomba na ERS 129, em Encantado

Uma ambulância da Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Encantado tombou, por volta das 18h15min desta terça-feira, 21 de janeiro, na ERS 129, próximo da Ponte da Barra do Guaporé. No momento do acidente chovia muito na região. O casal que estava no veículo não sofreu ferimentos. Houve apenas danos materiais.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, que atendeu a ocorrência, o veículo se deslocava para atendimento na subida da Serra de Muçum, pela ERS 129, quando saiu da pista e capotou às margens da rodovia. A polícia trabalha com a possibilidade de aquaplanagem.

Fonte: Correio do Povo

