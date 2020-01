Mulher cai de moto e morre em Sapiranga; condutor é preso por dirigir alcoolizado

Uma mulher de 35 anos morreu após cair de uma moto Biz, na madrugada deste domingo, 19 de janeiro, em Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O condutor da moto, companheiro dela, não prestou socorro e, após ser localizado pela polícia, foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado.

A vítima foi identificada como Rosiane Irlaine Ev, e conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, ela bateu com a cabeça ao cair, o que pode ter causado o óbivo.

Ainda de acordo com o CRBM, o teste do etilômetro do companheiro dela apontou consumo de 0,30 miligramas de álcool. Ele foi conduzido para a DPPA de Novo Hamburgo. Caso será investigado pela polícia de Sapiranga.

