Briga entre vizinhos resulta em uma morte e feridos em Três Passos

Uma briga entre vizinhos resultou na morte de um homem de 25 anos na madrugada desta segunda-feira, 20 de de janeiro. Outras pessoas ficaram feridas em decorrência da briga e foram hospitalizadas.

O fato ocorreu no loteamento Dona Vanda por volta das 2h. São relatados agressões com faca e arma de fogo. Os envolvidos são da mesma família e as causas da briga estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

