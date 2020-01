Agricultor morre após ser atacado por abelhas em Ronda Alta

O agricultor Adair Balen, de 60 anos, foi encontrado morto, nesta segunda-feira, 20 de janeiro, na localidade de Subida Grande, em Ronda Alta, no Norte do estado. A polícia suspeita que ele tenha sido atacado por abelhas enquanto trabalhava em uma lavoura.

Ele foi localizado por vizinhos, por volta das 8h, caído às margens de uma estrada de chão batido, no interior do município, a cerca de 5 km do centro da cidade. Segundo a Brigada Militar, Adair fazia a limpeza do pasto quando foi atacado por um exame de abelhas.

A polícia aguarda a necropsia pelo Instituto Geral de Perícias, pois ainda não é possível determinar se o ataque das abelhas foi o que causou a morte ou se ela aconteceu por outro motivo.

“Ele estava sozinho. Teremos que aguardar a perícia, pois o mesmo tinha vários problemas de saúde graves”, afirma o delegado Leandro Antunes, titular da Delegacia de Polícia de Sarandi.

