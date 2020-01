A pureza do amor juvenil – Literature-se

Como esta coluna foi pensada para todos os públicos, a indicação literária de hoje é especial para os leitores jovens, embora o livro possa ser lido em todas as gerações. Com uma linguagem simples e enredo envolvente, o texto é uma espécie de adaptação brasileira da peça de teatro Cyrano de Bergerac, do escritor francês Edmond Rostand e trata-se de A Marca de uma Lágrima, publicada por Pedro Bandeira em 1985, um dos grandes escritores de literatura infantil e juvenil no Brasil.

A personagem principal da história é Isabel, uma adolescente muito inteligente, que é inconformada com sua aparência, seus óculos e suas espinhas, mas que tem um grande coração, repleto de capacidade de amar. Ela acaba se apaixonando pelo primo Cristiano, mas se vê enredada numa história em que tem que ajudá-lo em seu romance com Rosana; por ter facilidade com a escrita, Isabel acaba escrevendo cartas de amor pelos os dois, e isso faz com que ela sofra muito, porque quanto mais suas cartas cumprem o papel a que foram destinadas, mais ela se afasta da possibilidade de viver seu amor.

Em meio a isso há um assassinato na escola em que todos estudam, e com isso ela acaba se aproximando de Fernando, um menino doce que é encantado por ela, mas que para ela é só amigo.

O desfecho da história é muito bonito e coerente com acontecimentos comuns na adolescência. É, sem dúvida, uma ótima opção para as férias, ou para qualquer época do ano, especialmente para quem gosta de belas histórias de amor, daquele tipo de amor que desconhece a maldade e conserva a pureza de quem dá tempo para que o outro perceba o seu amor.

Literature-se – Por Viviane Debortolli

