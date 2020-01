Nome: Benjamim Menegazzi

Idade: 91 anos

Horário do óbito: 07 horas deste domingo, 19/01/2020

Local do óbito: Em sua residência

Velório: No salão Católico de São Pedro, interior de Tenente Portela

Sepultamento: 08 horas de amanhã

Local do Sepultamento: Cemitério Municipal de Tenente Portela

Aos familiares as condolências do site Portela Online.

