Mega-Sena vai sortear R$ 27 milhões neste sábado

O concurso de número 2225 da Mega-Sena deverá pagar um prêmio de aproximadamente R$ 27 milhões neste sábado, 18 de janeiro. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Online.

As dezenas sorteadas na última quarta-feira foram 16 – 23 – 32 – 50 – 52 – 58. Nenhum apostador levou o prêmio principal. Já na quina, A quina teve 28 apostas foram vencedoras e cada uma levou prêmio de R$ 78.328,49.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50.

Fonte: Correio do Povo

