Sicredi não cobrará tarifa adicional de cheque especial

Comprometido com o crescimento de seus mais de 4 milhões de associados pelo Brasil, o Sicredi, instituição financeira pioneira do cooperativismo de crédito no Brasil, optou por não cobrar a tarifa mensal de 0,25% para limite de cheque especial acima de R$ 500 reais, que passou a valer no dia 6 de janeiro, com autorização do Banco Central. A tarifa é uma alternativa criada pelo Banco Central para compensar as instituições financeiras brasileiras pela limitação nos juros do cheque especial em 8% ao mês, anunciada em novembro do ano passado e também válida a partir de 6 de janeiro. A limitação dos juros, segundo o governo federal, visa reduzir o custo e a regressividade do serviço.

“Além de manter o compromisso com a adoção de taxas competitivas, o Sicredi reforça a importância da educação financeira por meio do planejamento e do controle, que são estratégias eficazes para evitar o endividamento”, destaca o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. Para reforçar o melhor uso do dinheiro, em 2019, as 111 cooperativas de crédito do Sicredi promoveram cerca de 5,5 mil ações em mais de 900 municípios brasileiros durante a Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF), uma iniciativa do Banco Central e do Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

