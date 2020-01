Rio Grande do Sul registra 76 casos de sarampo em 2019

O Centro Estadual de Vigilância Sanitária (Cevs) confirmou 76 casos de sarampo no Rio Grande do Sul em 2019. O último boletim, divulgado na quinta-feira (16), indicou 12 novas confirmações da doença fem Porto Alegre, Trindade do Sul, Gravataí, Cachoeirinha e Canoas.

Entre os novos casos, dois bebês contraíram a doença, um deles tem um mês, e o outro seis meses. Os demais foram em jovens entre 17 e 24 anos, e em uma mulher com mais de 50.

Em 2020, até o dia 11 de janeiro, foram identificados 10 casos suspeitos (oito de sarampo e dois de rubéola), seis foram eliminados e quatro estão pendentes.

Os 76 casos confirmados em 2019 superaram o ano anterior. Em 2018, houve 47 casos.

Em 2019, 70% das ocorrências aconteceram em pessoas que não eram vacinados ou que não tinham tomado a segunda dose da vacina.

Durante o ano passado, os casos contraídos foram registrados em 11 cidades: Cachoeirinha (20), Gravataí (20), Porto Alegre (19), Canoas (4), Alvorada (3), Tramandaí (3), Ijuí (2), Trindade do Sul (2), Dois Irmãos (1), Santo Antônio da Patrulha (1) e Carlos Gomes (1).

Histórico do sarampo no RS



2019: 76 casos

2018: 47 casos

2012-2017: sem casos registrados

2011: 8 casos

2010: 7 casos

1999: último caso autóctone (contraído dentro do estado)

Fonte: G1 – RS

