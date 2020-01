Promoção 60 anos – Abasteça no Posto Abegg e concorra a R$ 500,00 em dinheiro

Promoção 60 anos do Posto Abegg.

Abasteça no Posto Abegg de Tenente Portela e Derrubadas e concorra a R$ 500,00 em dinheiro todos os meses. No final do ano serão mais dois prêmios extras de R$ 2.500,00 cada.

Quanto mais abastecer, mais chances de ganhar.

