Hospital de Caridade é beneficiado com R$500 mil para custeio

Mais uma notícia boa para a população trespassense e regional na área da saúde, foi anunciada na manhã desta quinta-feira, dia 16 de janeiro, em encontro realizado no Hospital de Caridade de Três Passos.

A diretoria da casa de saúde juntamente com a Prefeitura Municipal recebeu a confirmação do deputado federal, Darcisio Perondi, que o Hospital de Caridade de Três Passos foi beneficiado com mais uma emenda de sua autoria.

O recurso destinado para custeio no valor de R$500 mil, é proveniente do ano de 2019 e já está empenhado, com previsão de liberação para o mês de fevereiro. Este é o tipo de emenda mais importante por poder ser utilizada para o custeio do hospital, com pagamento de despesas decorrentes do atendimento à população.

O presidente do Hospital, Lauro Borth, e a vice-presidente, Lelia Müller, em nome dos membros da diretoria e funcionários, agradeceram ao deputado por estar enviando mais esta emenda que traz esperança e ânimo à entidade. Eles destacaram que Perondi é o parlamentar que mais ajuda a casa de saúde com recursos.

O prefeito Municipal, José Carlos Amaral, ponderou que além das emendas ao hospital, o deputado também enviou recursos para asfaltamento. “O senhor merece nosso carinho e reconhecimento por tudo que tem feito pela nossa comunidade”, disse o gestor público. Já o vice-prefeito, Jorge Leandro Dickel, reiterou as palavras do prefeito, destacando que esses recursos são fundamentais. Ainda, prefeito e vice salientaram que no final de 2019, foi possível a Prefeitura fazer um empréstimo de R$1 milhão à entidade, assim como, nos próximos dias, estará encaminhando equipamentos como um raio x digital, desfibriladores e camas, que eram do CIAC/SUS.

Em sua manifestação, o deputado Perondi, fundamentou que este recurso destinado ao hospital, sai de Três Passos por meio dos impostos e contribuições da população, e agora retorna pelas mãos dos agentes políticos e/ou do Governo Federal. O parlamentar enfatizou e parabenizou todo o trabalho realizado pela diretoria em prol da casa de saúde e do empenho da Administração Municipal em ajudar. Ele afirmou, que em 2020, o Hospital de Caridade vai receber mais recursos de sua autoria: “vou continuar apoiando e ajudando o hospital através das emendas, também neste ano”, afirmou Perondi.

A nova administradora, Leila Bender, que há um mês assumiu a tarefa de colocar as contas da entidade em dia e aumentar as receitas, disse estar confiante no trabalho e na missão de reerguer o hospital.

Durante a reunião, o Hospital de Caridade entregou um ofício solicitando recursos na ordem de R$5 milhões ao parlamentar, que tem a saúde como principal bandeira. O pedido também foi reiterado pela Administração Municipal.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...