Incêndios na Austrália queimaram área maior que Pernambuco

Os incêndios na Austrália já devastaram uma área de mais de 10 milhões de hectares, ou 100 mil km², algo como queimar todo o estado de Pernambuco. E mais um pouco.

Só na região de Nova Gales do Sul, em que fica Sidney e a capital Camberra, o fogo já queimou mais de 5 milhões de hectares e já é cinco vezes maior que as queimadas na Amazônia em agosto de 2019, que chegaram a consumir 16% da floresta tropical.

Se combinarmos os incêndios da Califórnia, que destruíram cerca de 5 mil hectares de terra, da Amazônia e da Indonésia, que teve mais de 20 mil focos ativos de fogo, eles não dão nem metade da área destruída na Austrália.

A região leste do país da Oceania tem a área mais afetada. Queensland, Nova Gales do Sul e Victoria somam 84% de todos os incêndios do país, e mais de 5 milhões de hectares já foram destruídos, matando 27 pessoas e mais de um bilhão de animais.

Os incêndios começaram de forma natural, em uma mistura de temperaturas altíssimas e tempo seco. A Austrália quebrou o recorde de maior temperatura média do país, com 41,5°C e registrou o mês de janeiro mais quente da história.

Incêndios começaram em agosto

Em Nova Gales do Sul, região em que fica a cidade de Sidney, a fumaça chegou a cobrir o céu por quase um mês. A região de Victoria está sofrendo mais com os incêndios nesta última semana, e navios e aviões militares foram designados para ajudar no resgate dos moradores.

Em Queensland, os incêndios começaram em agosto e continuam, mas eles não se intensificaram da mesma forma que nas outras regiões.

Mesmo com a devastação e o medo de que os animais não consigam sobreviver sem os habitats naturais e que a terra não se recupere, algumas espécies precisam do fogo para se regenerar, como o eucalipto.

O fogo ainda está se espalhando pelo país e centenas de milhares de pessoas são evacuadas de regiões em alerta.

