Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela – Confrontos do final de semana

HORÁRIO CATEGORIA RODADA: 7ª DATA: SEXTA 17/01/2020

18:45 LIVRE CHAVE D PSG X JAQUETÁ

19:45 VETERANO Chave A NACIONAL BARREIRO X OURO VERDE (PARIZINHO)

20:45 LIVRE Chave A INDEPENDENTE X BRAGANTINO

21:45 LIVRE Chave C JAPA LANCHES/ ADV TOPPER X ABC

HORÁRIO CATEGORIA RODADA: 8ª DATA: SÁBADO 18/01/2020

18:45 VETERANO Chave A BARRA DO GUARITA X PSG

19:45 VETERANO Chave B TAMOIO X GRÊMIO

20:45 LIVRE Chave D AJAX PORTELENSE X GRÊMIO

21:45 FEMININO Chave A GRÊMIO X E.C. UNIÃO/ARENA DA BAIXADA

22:45 LIVRE Chave B NOVA HERA SPORT CLUB X AGROCAMPO

HORÁRIO CATEGORIA RODADA: 9ª DATA: DOMINGO 19/01/2020

18:45 FEMININO Chave B NOVA HERA SPORT CLUB X @NET TRÊS PASSOS

19:45 FEMININO Chave A AS KAINGANGS X ABC

20:45 LIVRE Chave C CASA DO ÁUDIO X ABC

21:45 LIVRE Chave D JAQUETÁ X GRÊMIO

