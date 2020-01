Artigo – Criança rima com infância

Como educadora atuante na minha área de Educação Infantil, percebo todos os dias em sala de aula uma infância que transborda aos olhares, gestos, linguagens, brincadeiras e fantasias. Cabe a nos educadores a compreensão da imagem da criança. Isto não e difícil de entendermos, e só nos colocarmos no lugar dela e pararmos para pensar como era e como foi nossa infância.

Temos que resgatar as ações e brincadeiras simples que fazíamos sentir como crianças felizes, o que resultou de adultos que tiveram uma boa vivencia de infância e hoje temos lembranças de uma infância linda que herdamos para contar como: os banhos de chuva, brincar no barro e se sujar, tomar banho de mangueira, lembrar do joelho ralado só quando se tomava banho por que ardia pois não parávamos de brincar devido o esfolado.

Sentir o barro secar no corpo com o sol que surgia, ai era muito legal! Banho de mangueira novamente!

Varrer a casinha, para arrumar nossa brincadeira! Brincar com pedrinhas, juntar folhas e fazer comidinha com elas, isso é ser criança!

O que me deixa triste é ver crianças estáticas, presas a celulares enquanto poderiam estar explorando um mundo cheio de coisas a descobrir.

Criança precisa ser criança, vivenciar coisas de criança, andar e falar como criança. Não temos o direito de roubar a infância de uma criança.

O brincar é agora! Crianças sem imunidade, alimentação errada, vestindo roupas adultizadas, nada confortáveis para brincar, sentar, correr e pular para estar dentro de um padrão que nos estabeleceram.

Acredito que o brincar seja o caminho para superação, por que brincando a criança cria seu próprio mundo. E no brincar que a criança constitui sua personalidade e assume vários papéis. Na ação brincante a brincadeira dá realidade ao mundo real.

Vamos brincar?

Professora Cleonara Gheller

Pedagoga em Educação Infantil

Pós Graduada em Interdisciplinaridade

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...