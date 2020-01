Acidente mata duas pessoas na BR-386

Um acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas por volta das 17h40 desta quarta-feira, 15 de janeiro no km 405 da BR 386, em Triunfo.

De acordo com os levantamentos preliminares realizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um Renault/Sandero com placas de Belo Horizonte trafegava no sentido interior-capital, quando perdeu o controle do veículo e invadiu o sentido contrário, colidindo frontalmente em um Honda/City emplacado em Santa Maria.

O motorista e único ocupante do City teve ferimentos e foi socorrido ao hospital de Montenegro. Já os dois ocupantes do Sandero, ainda não identificados, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

