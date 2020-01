Três Passos formaliza convênio para implantação do sistema de videomonitoramento

O prefeito Municipal de Três Passos, José Carlos Amaral, assinou o Termo de Cooperação com o Governo do Estado do RS, visando a conjugação de esforços para viabilizar e apoiar a segurança pública no município por meio do projeto de videomonitoramento.

A assinatura do documento aconteceu no dia 14 de janeiro, na presença do representante do 7º BPM, Tenente Bastos. As tratativas já haviam iniciado no ano passado entre o Poder Executivo, Brigada Militar e Polícia Civil, além de audiência mantida pelo prefeito junto à Secretaria da Segurança Pública, a fim de tratar sobre a formalização do referido termo.

O convênio representa um grande avanço para a implantação do projeto, possibilitando a manutenção de local adequado para o pleno funcionamento do sistema de videomonitoramento na sede da Brigada Militar, podendo ser acessado da Sala de Videomonitoramento Geral do Estado.

Ainda, o documento regulamenta a operação de captação, visualização, armazenamento e uso de imagens, que por meio de equipamentos modernos atuará no reconhecimento facial e de placas. “Com base no banco de dados do Estado, poderemos identificar veículos que estejam em situação irregular, e indivíduos foragidos ou pessoas desaparecidas”, pontuou o Tenente Bastos.

Segundo o prefeito, José Carlos, o trabalho conjunto entre os órgãos proporciona uma maior amplitude dos serviços de segurança pública e também de trânsito. “Nosso objetivo é tornar Três Passos vai segura unindo esforços, para produzir resultados melhores à nossa comunidade”, ressaltou.

O sistema contará com pontos de monitoramento e terá 20 câmeras de alta tecnologia para vigilância. O investimento, que contará com recursos federais capitaneados através de emenda parlamentar e contrapartida municipal, possibilitará auxiliar de forma efetiva os órgãos de segurança no combate à criminalidade do município e também da região.

