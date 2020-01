Prefeitura de Tenente Portela irá calçar mais três ruas da cidade – Mais de R$ 300 mil

De acordo com a Prefeitura Municipal de Tenente Portela, três novas ruas receberam pavimentação com pedras irregulares no município, o calçamento, acompanhados de bocas-de-lobo, sarjeta e cordão meio fio, e em três bairros diferentes.

No Bairro Caxambú a Rua Theotolina Pedroso de Lima receberá 975m² de calçamento, num investimento de R$ 65.448,73, conforme a licitação. No local já foi realizado a drenagem pluvial e a terraplanagem.

A outra obra será no Bairro São Francisco, Rua Eron Gross, num trecho de 838m² na entrada do bairro, com investimentos de R$ 49.124,30.

E a terceira obra, que já tem mais de mil metros quadrados executados, além do sistema de drenagem, é no Bairro Isabel, na rua Ângelo Domingos Splendor, que faz a ligação com a Rua Romário Rosa Lopes. Esta obra terá um total de 3.692m² de calçamento, com investimento de R$ 194.656,46.

Segundo ainda a prefeitura os mais de R$ 300 mil que serão investidos nestas três obras são em sua totalidade oriundos do caixa próprio da municipalidade.

