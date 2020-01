O que vale mesmo? É se refrescar!

Enquanto a mãe foi as compras, o menino aproveitou para se refrescar com a chuva rápida no centro de Tenente Portela. O flagra foi registrado pelo site Portela Online na tarde desta quarta-feira, 15 de janeiro, em frente a MB Farmácias localizada na Praça do Índio, no centro da cidade.

O menino que era observado atentamente pelo pai que estava no carro, aproveitou cada gota d’água chegando a deitar no asfalto para se molhar. Veja as fotos realizadas pelo site.

