Homem é encontrado morto no interior de Crissiumal



Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 15 de janeiro, num matagal as margens de uma estrada de terra, em Barra do Mirim, no interior de Crissiumal.

Próximo ao corpo do homem identificado como sendo Sergio Jeziorski de 48 anos de idade estava uma motocicleta.

O site Portela Online entrou em contato com o Delegado Marion Volino responsável pelas investigações. A autoridade policial afirmou que a vítima foi morta por arma de fogo e que as investigações apuram, em tese, um homicídio.

A Polícia Civil investiga o caso e as causas da morte.

