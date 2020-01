Operação Enclausurados é deflagrada no combate à organização criminosa em Espumoso

Na manhã desta terça-feira, 14 de janeiro, a Polícia Civil, por meio da 24ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (24ªDPRI) de Soledade, deflagrou a Operação Enclausurados no combate à organização criminosa especializada no tráfico de drogas na cidade de Espumoso e região. Na ação, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão, resultando na captura de 20 indivíduos preventivamente, um em flagrante por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico e na apreensão de dois adolescentes. A ação contou com o apoio da Brigada Militar.

De acordo com a delegada Fabiane Bittencourt, o grupo criminoso possuía sede na região metropolitana, com ramificações na cidade de Espumoso e região. “As prisões foram realizadas nos municípios de Ibirubá, Soledade, Carazinho, Ijuí e Espumoso. Na ação, também foram localizadas porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão”, relatou a delegada. Participaram da Operação 76 policiais civis e 36 policiais militares.

