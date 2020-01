BM apreende vinhos contrabandeados avaliados em R$ 41 mil em Santa Rosa

Um veículo placas da Argentina e toda a bebida que nele era transportando foram apreendidos pela Brigada Militar (BM) na manhã desta segunda-feira, 13 de janeiro, em Santa Rosa.

De acordo com a BM, as 196 garrafas de vinho que estavam no veículo eram contrabandeadas e foram avaliadas em aproximadamente R$ 41 mil.

O veículo e as mercadorias foram apreendidas e encaminhadas a Delegacia da Receita Federal de Santo Ângelo.

